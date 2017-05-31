Насіров назвав працівників НАБУ "негідниками" через заборону лікування в США

Насіров назвав працівників НАБУ "популістами", "марнославними людьми" і "відвертими негідниками з маніакальною тягою до власного піару"

Відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз.

"Ще одним проявом цієї "дитячої" хвороби НАБУ стала брехня про те, що я ніби то просив дати мені дозвіл на виїзд до Польщі. Офіційно прошу показати моє звернення, - коли і до кого я звертався", - написав він у Facebook в середу.

"Чи це спеціально вигадано для того, аби заблокувати виїзд на лікування до США? Йдеться ж лише про один тиждень", - додав він.

Насіров написав, що "відмова відпустити на такий потрібний мені курс лікування залишиться на совісті детективів, котрі ухвалили це рішення".

"Але я обіцяю використати всі конституційні методи для відстоювання своїх прав. Адже йдеться не про поїздку на курорт, і питання стоїть дуже гостро", - написав він.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.