Насіров не показав електронний браслет, бо він "в інтимній зоні"
На запитання журналістів, чи електронний браслет зараз перебуває на ньому, він сказав:
"Думаєте немає? Якби не було вже б приїхала поліція", - сказав він в ході судового засідання у четвер, повідомляє "Українська правда".
Водночас коли журналісти почали просити Насірова показати електронний браслет, відсторонений голова ДФС відмовився це робити.
"Вбийте в інтернеті, він складається з двох частин. Перепрошую, не буду показувати, він в інтимній зоні", - сказав Насіров.
Зазначимо, вчора Роман Насіров поскаржився, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.
Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.
13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.
19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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