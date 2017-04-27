Насіров не показав електронний браслет, бо він "в інтимній зоні"

Однак запевнив, що він браслет не знімав

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров запевняє, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам.

На запитання журналістів, чи електронний браслет зараз перебуває на ньому, він сказав:

"Думаєте немає? Якби не було вже б приїхала поліція", - сказав він в ході судового засідання у четвер, повідомляє "Українська правда".

Водночас коли журналісти почали просити Насірова показати електронний браслет, відсторонений голова ДФС відмовився це робити.

"Вбийте в інтернеті, він складається з двох частин. Перепрошую, не буду показувати, він в інтимній зоні", - сказав Насіров.

Зазначимо, вчора Роман Насіров поскаржився, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.