Насіров планує "сьогодні-завтра" повернутися на роботу
"Відповідно до рішення суду, мене вже поновлено на посаді. Зараз потрібна формальна процедура, а саме рішення Кабміну для того, щоб я вступив у повноваження на посаді голови Державної фіскальної служби. Я очікую, що Кабмін це зробить сьогодні, і фактично сьогодні або завтра планую продовжити роботу на посаді", - заявив він в ефірі телеканалу "112.Україна".
Уряд може подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, але зобов'язаний виконати його, додав Насіров.
"Я вважаю, що треба повертатися, працювати далі, показати реальну боротьбу і з контрабандою, і тією тіньовою економікою, яка знову пішла в тінь. І зробити так, щоб бюджет зростав не на 10% в рік, а на 20-30%" , - сказав Насіров.
Колишній голова ДФС також заявив, що готовий балотуватися в президенти. "Від президентських амбіцій не відмовився і відмовлятися не буду. Я думаю, це кроки, які будуть у наступному році", - повідомив він.
Також, у Державну фіскальну службу не надходиоло рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді глави органу.
Як повідомляв iPress.ua, екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Також Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.
Насіров сказав, що 12 грудня його можна буде побачити у кабінеті очільника ДФС на Львівській площі, 8.
"Не так багато тої зарплатні. Якщо я не помиляюсь, це 180 тисяч гривень", — додав чиновник, коментуючи рішення суду про стягнення з ДФС 183 тисяч гривень на його користь.
Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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