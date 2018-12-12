Насіров планує "сьогодні-завтра" повернутися на роботу

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, який у суді домігся скасування звільнення, планує повернутися на роботу "сьогодні-завтра".

"Відповідно до рішення суду, мене вже поновлено на посаді. Зараз потрібна формальна процедура, а саме рішення Кабміну для того, щоб я вступив у повноваження на посаді голови Державної фіскальної служби. Я очікую, що Кабмін це зробить сьогодні, і фактично сьогодні або завтра планую продовжити роботу на посаді", - заявив він в ефірі телеканалу "112.Україна".

Уряд може подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, але зобов'язаний виконати його, додав Насіров.

"Я вважаю, що треба повертатися, працювати далі, показати реальну боротьбу і з контрабандою, і тією тіньовою економікою, яка знову пішла в тінь. І зробити так, щоб бюджет зростав не на 10% в рік, а на 20-30%" , - сказав Насіров.

Колишній голова ДФС також заявив, що готовий балотуватися в президенти. "Від президентських амбіцій не відмовився і відмовлятися не буду. Я думаю, це кроки, які будуть у наступному році", - повідомив він.

Також, у Державну фіскальну службу не надходиоло рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді глави органу.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Також Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.