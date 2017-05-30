Насіров просить НАБУ відпустити його за кордон на лікування
Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає "УНІАН".
Відзначається, що Насіров надав слідству документи, які підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон на лікування. Країною, де повинні надати медичні послуги, Насіров назвав США.
У документі чиновник наголошує на необхідності післяопераційного лікування - хірургічне втручання він вже переніс в Києві. Журналісти також отримали копію запрошення з Національного інституту діабету США - там готові лікувати українця за рахунок американського бюджету.
"Лікування фінансується з бюджету Департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла б щорічно оглядати пацієнта з метою контролю за його станом протягом найближчих 5 років. Участь в дослідженні для пацієнта безкоштовно", - йдеться в цьому документі.
Хірург Олександр Ларін, який робив Насірову операцію заявив, що головний фіскал дійсно потребує подальшої терапії.
"У нас відсутній один фармпрепарат, йод 123 - 122 йод є, а 123 немає. Є відповідні труднощі щодо виконання протоколу. Була запропонована клініка в Марселі, в Ізраїлі, в США. Ми направили звернення і виписки з історії хвороби з кодом оперативного втручання. І першими, хто дав добро і запрошення на лікування - були США", - заявив він.
Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.
Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану