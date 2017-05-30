Насіров просить НАБУ відпустити його за кордон на лікування

Відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров просить детективів Національного антикорупційного бюро повернути йому закордонний паспорт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає "УНІАН".

Відзначається, що Насіров надав слідству документи, які підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон на лікування. Країною, де повинні надати медичні послуги, Насіров назвав США.

У документі чиновник наголошує на необхідності післяопераційного лікування - хірургічне втручання він вже переніс в Києві. Журналісти також отримали копію запрошення з Національного інституту діабету США - там готові лікувати українця за рахунок американського бюджету.

"Лікування фінансується з бюджету Департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла б щорічно оглядати пацієнта з метою контролю за його станом протягом найближчих 5 років. Участь в дослідженні для пацієнта безкоштовно", - йдеться в цьому документі.

Хірург Олександр Ларін, який робив Насірову операцію заявив, що головний фіскал дійсно потребує подальшої терапії.

"У нас відсутній один фармпрепарат, йод 123 - 122 йод є, а 123 немає. Є відповідні труднощі щодо виконання протоколу. Була запропонована клініка в Марселі, в Ізраїлі, в США. Ми направили звернення і виписки з історії хвороби з кодом оперативного втручання. І першими, хто дав добро і запрошення на лікування - були США", - заявив він.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.