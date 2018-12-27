Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Насіров приходив у ДФС, але керівником так і не став, – прес-служба

Питання йоо поновлення повинно здійснюватися на підставі розпорядження Кабміну, проект якого вноситься Мінфіном
У Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.
Насіров приходив у ДФС, але керівником так і не став, – прес-служба Фото:lb.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар ДФС Наталя Непряхина. Вона заявила, що Насіров не може самовільно видати і підписати наказ про виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 р.

"…видання наказу про виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 11 грудня 2018 р, підписаного самим Романом Насіровим, є неправомірним", - написала вона, додавши, що повноваження щодо призначення голоси ДФС має лише Кабмін.

"Питання поновлення керівника центрального органу виконавчої влади повинно здійснюватися на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого вноситься Мінфіном", - написала вона.

"У разі прийняття рішення урядом про поновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну стосовно поновлення Насірова на зазначеній посаді", - додала Непряхина.

Вона заявила, що Насіров приходив у ДФС в четвер.

"Так, Роман Насіров був сьогодні в ДФС. Ні, силою кабінет не захоплював. Керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року", - написала вона.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2018 20:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.