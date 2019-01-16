ПОЛІТИКА НОВИНИЕкс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Насіров приніс документи в ЦВК – теж хоче в президенти
Упродовж 5 днів ЦВК має зареєструвати його або відмовити
Фото: LB.ua
Про це повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко, повідомляє "Українська правда".
"Близько 16:45 пан Насіров приніс і здав документи для реєстрації його кандидатом на виборах президента як самовисуванець", - сказав він.
Упродовж 5 днів ЦВК має зареєструвати його або відмовити.
Таким чином, Насіров став 14-ю людиною, яка має намір балотуватися на посаду глави держави.
Нагадаємо, що голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич розповів, що балотуватиметься у президенти.
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16 01 2019 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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