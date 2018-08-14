Насіров розцінює продовження судом його процесуальних зобов'язань спробою ізоляції перед виборами

Колишній глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров назвав рішення Шевченківського районного суду Києва про продовження йому процесуальних зобов'язань у кримінальному провадженні незаконним і таким, що обмежує його дії під час передвиборної кампанії.

"Рішення суду про продовження процесуальних зобов'язань я і мої захисники вважаємо незаконним. (...) Головна причина чергового незаконного рішення суду в тому, що дехто намагається позбавити мене можливості розгорнути потужну інфраструктуру до виборів. Тому мені обмежили пересування країною і намагаються створити штучну ізоляцію", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами Насірова, кожен раз, заперечуючи проти клопотання прокурора, він намагався переконати суд у незаконності як самого клопотання, так і мотивів, якими воно обґрунтовувалося.

"При цьому кожен раз я намагався знайти нові юридичні аргументи, щоб переконати суд у своїй правоті. На жаль, усі мої аргументи залишалися або без належної уваги, або інтерпретувалися судом таким чином, що прямо суперечить і Конституції України, і чинному законодавству", - додав екс-глава ДФС.

Насіров також вважає, що "брехня, яку навмисно нав'язують людям" про його діяльнысть на посады глави ДФС, є цілеспрямованою дією його політичних опонентів. "Вони злякалися, коли я почав реальну боротьбу з корупцією і зміни в системі ДФС. Саме тому проти мене сфальсифікували справу, а тепер намагаються перешкодити мені побудувати в регіонах ефективну організаційну структуру до виборів. Усе ті незаконні дії, до яких вдаються мої політичні опоненти, свідчать про одне: вони мене бояться", - вважає він.

Екс-глава ДФС виклав до свого допису копію свого заперечення проти клопотання прокурора щодо продовження терміну дії його зобов'язань.

Як відомо, 13 серпня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 11 жовтня зобов'язання Насірова в кримінальному провадженні. Згідно з рішенням, екс-глава ДФС до 11 жовтня зобов'язаний буде носити електронний браслет, залишити на зберіганні в Державній міграційній службі закордонний паспорт, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання і роботи.

Нагадаємо, що екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що планує брати участь у виборах президента України.