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Насіров ще два місяці носитиме електронний браслет

Під час судового засідання Насіров говорив, що сама підозра є необґрунтованою
Солом'янський районний суд Києва поклав на тимчасово відстороненого голову ДФС Романа Насірова ряд зобов'язань – зокрема, носити електронний браслет.
Насіров ще два місяці носитиме електронний браслет Фото:Facebook Мустафа Найем

Таке рішення у середу ухвалив суддя Олександр Бобровник.

"Клопотання задовольнити прокурора, покладені обов'язки продовжити на 60 днів", - зачитав суддя, інформує "Інтерфакс-Україна".

Суд зобов'язав Насірова прибувати на виклики суду та слідчих, не вилучатися за межі Києва без дозволу суду, здати паспорти для виїзду за кордон.

Після засідання Насіров разом зі своїм захистом покинув залу без коментарів.

Під час судового засідання він говорив, що сама підозра є необґрунтованою.

У свою чергу прокурор Андрій Перов стверджував, що Насіров може впливати на свідків та намагатися знищити докази.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

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