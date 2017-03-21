Насіров скучив за розмовами з НАБУ

"Чекаємо ... (але вже 4 дні без запитань ...)", - наголосив Насіров

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров заявив, що його ще не викликали на другий допит. Він здивований цим фактом.

"19.03 було 2 роки з дня відкриття кримінальної справи, в якій мене безпідставно підозрюють. І за останні 2 тижні дуже гучної справи тільки один допит, чекаю наступний, але поки що не запросили", - написав Насіров у Facebook.

Він зазначив, що готовий співпрацювати зі слідством і допомагати з'ясувати обставини.

"Чекаємо ... (але вже 4 дні без запитань ...)", - наголосив Насіров.

Нагадаємо, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, вийшовши після допиту в НАБУ, поспілкувався із журналістами. У першу чергу Насіров сказав, що не хотів, аби за нього вносили заставу.

Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.