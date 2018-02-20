Насіров став фігурантом ще однієї кримінальної справи

Національне антикорупційне бюро розслідує справу про отримання хабара колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим і перевіряє його рахунок у латвійському банку.

Справу було порушено 25 жовтня 2017 року за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара), - повідомляє видання "Судовий репортер", посилаючись на рішення Солом'янського суду від 13 лютого.

Під час розслідування встановлено, що Роман Насіров фактично контролює компанію RN Group Limited, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Зокрема, 5 червня 2012 року Насіров як директор RN Group Limited (покупець), підписав договір з українською компанією - ТОВ "Укрзернопром Агро" (продавець) з купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Укрзернопром-Іванків" у розмірі 99%. Окрім того, станом на 2 жовтня 2017 року кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова - Євген.

Детективи мають інформацію, що Роман Насіров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited через компанію UAI-Trade SA (Швейцарія) за сприяння ТОВ "Українські аграрні інвестиції" в отриманні відшкодування ПДВ. Так, згідно з даними бази "Інспектор", ТОВ "Українські аграрні інвестиції" в 2015 році здійснювало експорт зерна пов'язаної компанії UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA має банківський рахунок у банківській установі Rietumu Banka (Латвія).

Детективи НАБУ хочуть отримати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження і подальшого руху коштів, отриманих UAI-Trade SA на вказаний рахунок, стосовно осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку UAI-Trade SA, стосовно бенефіціарів власників UAI-Trade SA, справжніх одержувачів доходу зазначеної компанії.

Нагадаємо, 10 листопада САП направила до суду обвинувальний акт стосовно голови ДФС України Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

17 січня 2018 року Мінфін ініціював звільнення Насірова.