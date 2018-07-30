Насіров заявив про намір балотуватися на пост президента України
"Кожен день думаю про це все більше і більше. Вже навіть почав готуватися до цього. Мене до цього стимулюють друзі, консультанти. Я думаю, що мабуть, так. ... Я буду робити все, щоб стати президентом", - заявив Насіров в ефірі телеканалу "112 Україна" ввечері 29 липня, інформує "Українська правда".
На його думку, спільну мову з президентом РФ Володимиром Путіним він би знайшов, - "як президент федерації дзюдо з Путіним, який любить дзюдо".
"Спільну мову завжди знаходити потрібно", - уточнив він.
Також Насіров заявив, що має один український паспорт: "Українське громадянство, і все. Говорили, що я маю британське, угорське, ізраїльське громадянство. На жаль, в мене їх немає, я б хотів...".
Також він зазначив, що носить електронний браслет: "Він на мені, на нозі, лівій. Заважає".
На питання "Чи ви сядете?" Насіров упевнено заявив: "Точно ні. Немає за що"
На уточнювальне питання, чи він буде "мститися тим, хто сформував справу проти нього", Насіров зазначив, що "займається цим регулярно": "Є кілька, 6-8 справ, деякі з них об'єднано, що стосуються правопорушень, які було вчинено", - заявив екс-глава ДФС.
Одна з них, зокрема, стосується доданих до його справи матеріалів, де зафіксовано прослуховування його спілкування з адвокатами, зауважив він.
Нагадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.
Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.
Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.
Також, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься на виборах президента України у 2019 році.
Інна Богословська заявила про намір балотуватися в президенти України у 2019 році.
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