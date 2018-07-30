Насіров заявив про намір балотуватися на пост президента України

"Кожен день думаю про це все більше і більше"

Екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що планує брати участь у виборах президента України.

"Кожен день думаю про це все більше і більше. Вже навіть почав готуватися до цього. Мене до цього стимулюють друзі, консультанти. Я думаю, що мабуть, так. ... Я буду робити все, щоб стати президентом", - заявив Насіров в ефірі телеканалу "112 Україна" ввечері 29 липня, інформує "Українська правда".

На його думку, спільну мову з президентом РФ Володимиром Путіним він би знайшов, - "як президент федерації дзюдо з Путіним, який любить дзюдо".

"Спільну мову завжди знаходити потрібно", - уточнив він.

Також Насіров заявив, що має один український паспорт: "Українське громадянство, і все. Говорили, що я маю британське, угорське, ізраїльське громадянство. На жаль, в мене їх немає, я б хотів...".

Також він зазначив, що носить електронний браслет: "Він на мені, на нозі, лівій. Заважає".

На питання "Чи ви сядете?" Насіров упевнено заявив: "Точно ні. Немає за що"

На уточнювальне питання, чи він буде "мститися тим, хто сформував справу проти нього", Насіров зазначив, що "займається цим регулярно": "Є кілька, 6-8 справ, деякі з них об'єднано, що стосуються правопорушень, які було вчинено", - заявив екс-глава ДФС.

Одна з них, зокрема, стосується доданих до його справи матеріалів, де зафіксовано прослуховування його спілкування з адвокатами, зауважив він.

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