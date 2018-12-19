Насіров вимагає 1 млн грн від лікаря Інституту кардіології, який свідчив у його справі

Екс-керівник ДФС подав цивільний позов до суду через те, що інформацію про здоров’я озвучили без його дозволу

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, підозрюваний у розкраданні державних коштів, через суд вимагає стягнути мільйон гривень з лікаря Максима Соколова. Саме цей лікар давав свідчення у суді у справі Насірова.

Інтервенційний кардіолог Максим Соколов працює в Інституті кардіології імені Стражеска. Національне антикорупційне бюро, яке розслідувало справу Насірова, зверталося до цього Інституту з проханням обстежити Насірова, повідомила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Пізніше Соколов, як голова комісії від Інституту, надав свідчення у суді, де він озвучив факти про стан здоров’я Насірова.

Екс-керівник ДФС подав цивільний позов до суду через те, що інформацію про здоров’я озвучили без його дозволу. Крім того, адвокати Насірова подали заяву до поліції, аби вона порушила справу через це.

"Приходьте сьогодні до суду о 13:30 підтримати Максима Соколова! Не можна допускати тиску та залякування громадян, які не бояться говорити правду", - написала Супрун у Facebook.