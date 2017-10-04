Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Насіров вимагає переглянути обраний йому "суддею-пиякою" запобіжний захід

Як відомо, проти судді відкрито кримінальне провадження за підозрою у хабарництві
Відсторонений голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров вимагає переглянути обраний йому суддею Солом'янського районного суду Києва Олександром Бобровником запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 100 млн гривень.
Насіров вимагає переглянути обраний йому "суддею-пиякою" запобіжний захід Фото:112.ua

Насіров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що в ЗМІ з'явилася інформації про відкриття кримінального провадження стосовно судді Бобровника за підозрою у хабарництві.

Також оприлюднено інформацію про розпивання суддею спиртних напоїв на робочому місці в робочий час.

"Новини та опубліковані матеріали щодо судді Солом'янського районного суду Києва Бобровника, думаю, не одного мене приголомшили і викликали обурення, як така особа може вирішувати долі людей і приймати рішення іменем України", - написав Насиров.

Він заявив, що вимагає переглянути рішення зазначеного судді про обрання запобіжного заходу.

"Я вимагаю переглянути не обґрунтований та безпідставний запобіжний захід прийнятий суддею Солом’янського районного суду м. Києва Бобровником", - написав він.

Нагадаємо, підозрюваний у завданні 2 млрд. збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідуваннясправи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 18:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.