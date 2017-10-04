Насіров вимагає переглянути обраний йому "суддею-пиякою" запобіжний захід

Як відомо, проти судді відкрито кримінальне провадження за підозрою у хабарництві

Відсторонений голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров вимагає переглянути обраний йому суддею Солом'янського районного суду Києва Олександром Бобровником запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 100 млн гривень.

Насіров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що в ЗМІ з'явилася інформації про відкриття кримінального провадження стосовно судді Бобровника за підозрою у хабарництві.

Також оприлюднено інформацію про розпивання суддею спиртних напоїв на робочому місці в робочий час.

"Новини та опубліковані матеріали щодо судді Солом'янського районного суду Києва Бобровника, думаю, не одного мене приголомшили і викликали обурення, як така особа може вирішувати долі людей і приймати рішення іменем України", - написав Насиров.

Він заявив, що вимагає переглянути рішення зазначеного судді про обрання запобіжного заходу.

"Я вимагаю переглянути не обґрунтований та безпідставний запобіжний захід прийнятий суддею Солом’янського районного суду м. Києва Бобровником", - написав він.

Нагадаємо, підозрюваний у завданні 2 млрд. збитків державі голова ДФС Роман Насіров каже, що його адвокати почали альтернативне розслідуваннясправи.