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Насіров виявився власником найдорожчого Harley-Davidson серед українських чиновників

Загалом на веб-порталі електронних декларацій власниками Harley-Davidson числяться понад два десятки чиновників
Мотоцикли Harley-Davidson - захоплення не з дешевих. Ціна деяких екземплярів може зрівнятися з ціною квартири у Києві, тому в Україні справжній Harley-Davidson можуть дозволити собі лише заможні громадяни. І серед них, звичайно ж, українські чиновники. Журналісти показали, хто з вітчизняної правлячої верхівки є власником такої розкоші.
Насіров виявився власником найдорожчого Harley-Davidson серед українських чиновників Роман Насіров. Фото: rian.com.ua

Список політиків, які володіють залізним конем одного з найвідоміших брендів у світі склали журналісти "Радіо Свободи".

Згідно з даними в електронних деклараціях чиновників, найдорожчий мотоцикл 2014 року випуску задекларував голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Його дружина Катерина Глімбовська, донька столичного забудовника, купила Harley-Davidson за 798 тисяч гривень. 


Інфографіка: "Радіо Свобода"

Другий за ціною Harley задекларувала Ольга Татаріна, заступник начальника відділу слідчого управління поліції в Сумській області, яка, як зазначено в декларації, з 2012 року була в декретній відпустці. В декларацію внесла мотоцикл чоловіка вартістю 375 тисяч гривень.

Також Harley-Davidson чоловіка за 350 тисяч гривень задекларувала начальник відділу в столичній прокуратурі Мар'яна Голомша, яка є дочкою відомого екс-прокурора Миколи Голомші, якого у порядку люстрації звільнили з посади першого заступника генпрокурора два роки тому. 

За 200 тисяч гривень залізного коня 2013 року випуску задекларував суддя-переселенець Владислав Демидов. Сьогодні він працює в Господарському суді Києва, до якого в 2014 році був переведений з Луганська.

Лідер "Опозиційного блоку", народний депутат Сергій Льовочкін задекларував мотоцикл 2011 року випуску за 190 тисяч гривень. Інший депутат Вячеслав Константіновський з "Народного фронту" купив Harley-Davidson 2002 року за 64 тисячі гривні. Також залізних друзів задекларували парламентарі Іван Фурсін та Олександр Фельдман з "Волі народу". Які, щоправда, ціну на власне майно не вказали.

Загалом на веб-порталі електронних декларацій власниками Harley-Davidson числяться понад два десятки чиновників. Зокрема, чотири податківці та один митник, чотири прокурори, чотири народні депутати, двоє чиновників місцевих адміністрацій, троє суддів, двоє поліцейських, керівництво Фонду державного майна і член Нацкомісії, що регулює зв'язок.

Нагадаємо, минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.

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