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Насіров визнав, що у нього не було інфаркту, операції йому теж не робили

Сьогодні о 9:30 має розпочатися чергове судове засідання у справі Насірова
Відсторонений глава ДФС Роман Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію.
Насіров визнав, що у нього не було інфаркту, операції йому теж не робили printscreen

Коментуючи "РБК-Україна" інформацію про те, що йому зробили операцію, Насіров відповів:

" Я не знаю, звідки з'явилася інформація про операцію. Мені зробили низку медичних маніпуляцій, деякі з них, напевно, можна вважати операцією. Але фактично це була низка дій, спрямованих на стабілізацію тиску і роботи серця. У мене був передінфарктний стан. Те, що у мене інфаркт, я не говорив".

Додамо, сьогодні о 9:30 має розпочатися чергове судове засідання у справі Насірова.

Зазначимо, що звільнений з під варти голова ДФС Роман Насіров залишається у заблокованому активістами приміщенні суду, вийти не намагався.

Нагадаємо, відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір залишатися в Солом'янському районному судіКиєва до розгляду справи.

Раніше Роман Насіров вже коментував стан свого здоров'я. За його словами, у нього був "великий гіпертонічний криз".

 

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06 03 2017 09:37
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