Насіров задекларував 3 млн грн доходів, його дружина понад сім

У колекції Насірова та його дружини є картини декількох художників

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров оприлюднив свою декларацію за 2016 рік.

Серед доходів чиновника з якоїсь причини не виявилося заробітної плати (в декларації за 2015 рік Насіров вказав 36 тисяч гривень зарплати). Насіров задекларував 3 млн гривень доходів минулого року. Практично всю цю суму (2,96 млн гривень) він отримав від передачі прав і обов'язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва, повідомляє "LB.ua".

У відстороненого голови ДФС також є заощадження на 1,13 млн доларів (у декларації за 2015 рік було 1,6 млн доларів), 440 тис. євро (було 450 тис. євро) і 3,4 млн гривень (було 4,35 млн гривень), а також 107 гривень у банку "Богуслав" (було 1,678 млн гривень).

30 березня 2016 року Насіров узяв кредит в "Укргазбанку" на 1 млн гривень.

Дружина Насірова Катерина Глімбовська за рік заробила 7,7 млн гривень (202 тис. зарплата в БТА Банку, 30 тис. гривень зарплата в "Альтіс-Констракшн", 7,5 млн гривень - за договором про участь у Фонді фінансування будівництва).

Серед заощаджень Глімбовської 320 тис. доларів готівкою (в декларації за 2015 рік була та сама сума), 240 тис. євро (як і було), 2,8 млн гривень (було 3,1 млн гривень).

При цьому Глімбовська закрила рахунок у банку "Богуслав", де раніше було 2,853 млн гривень.

Насіров володіє земельною ділянкою площею 395 кв. м у Чернігові, а також земельними ділянками площею 5 900, 33 000 і 10 750 кВ. м у селі Колічовка Чернігівської області, а також орендує низку ділянок у районі цього ж села.

Глімбовська володіє будинком площею 414 кв. м і земельними ділянками площею 502 і 450 кв. м у Козині Київської області, а також квартирою в Києві площею 157 кв. м.

У власності Насірова є автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску, а дружині належать автомобілі Land Rover, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson.

У колекції Насірова та його дружини є картини художників Столяренка, Глущенка, Коцка, Смірнова, Реунова, статуетки скульптора Архипенка.

Зазначимо, що відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.