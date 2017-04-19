Насіров збирається довести, що НАБУ незаконно проникли до його палати
Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 10 квітня.
Захист Насірова поскаржився у суд на ГПУ, яка не відреагувала на їхню заяву про скоєння злочину щодо проникнення працівників НАБУ до палати Діагностичного центру внутрішньої медицини КЛ "Феофанія", де лежав Насіров.
За словами юриста Центра протидії корупції Олени Щербан "захист хоче визнати Насірова потерпіли від дій НАБУ. Це - тактика для походу в ЄСПЛ".
"В цьому випадку проблема полягає в тому, що слідство відносно детективів НАБУ вестимуть старанні слідчі Генпрокуратури, які в рамках цього розслідування зможуть допитувати детективів і проводити відносно них інші слідчі дії (як от Сус свого часу обшукував НАБУ)", - сказала вона.
За її словами, Насіров "подаватиме слідчим гпу обовязкові для розгляду клопотання і таким чином відволікатиме детективів НАБУ від дій спрямованих на найшвидше розслідування його справи".
"Окремо хотілося б звернути увагу слідчих ГПУ та адвокатів, що досить сумнівним видається постановка питання щодо кваліфікації так званого "злочину", а саме проникнення до житла, оскільки стаття 162 КК України передбачає саме проникнення до житла чи до іншого володіння особи. В даному випадку, захиснику доведеться добряче попотіти, щоб довести, що лікарняна палата "Феофанії", в якій знаходився Насіров, містить ознаки житла", - додала Щербань.
Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства.
7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.
13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом.
16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.
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