Насіров зможе зняти браслет, якщо буде така необхідність, - прокурор

Насіров не захотів показувати браслет через те, що той в інтимній зоні

Відсторонений голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров зможе зняти браслет, якщо його захист обґрунтує необхідність такого кроку.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Роман Симків, інформує "Українська правда".

Таку заяву він зробив, відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи є можливість у Насірова тимчасово знімати обмежуючий пересування електронний браслет, який він має носити протягом двох місяців. Наприклад, для медичного обстеження чи слідчих дій прокурорів.

"Якщо буде мотивоване клопотання сторони захисту до нас надане, що дійсно така необхідність є, ми надамо відповідний дозвіл і, звичайно, що це можна буде зробити", - відповів прокурор.

При цьому Симків зазначив, що антикорупційна прокуратура задоволена рішенням суду продовжити на два місяці запобіжний захід відстороненому очільнику ДФС.

Він висловив упевненість, що прокурорам вистачить цього терміну, аби закінчити розслідування у справі проти голови фіскальної служби.

За словами Симківа, на цей момент у справі Насірова всього опитано близько 50 свідків.

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Зазначимо, що вчора Роман Насіров поскаржився, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.

2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.