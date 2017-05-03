Насірова доставили в суд: сьогодні мають обрати вирок

Голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова доставили в суд, де йому мають намір обрати запобіжний захід.

"За нашою інформацією, він (Насіров, – ред.) вже прибув сюди. Зараз поки не видно. Ми зв'язувалися з адвокатами, вони вже прибули сюди", – повідомив кореспондент в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.

Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову, однак поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду. Згодом інформацію про замінування спростували, Насірова занесли до суду.

В ході засідання журналістів попросили покинути залу, щоб підсудного оглянули лікарі.