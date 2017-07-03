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Насіров перебуває у чотиримісній камері в Лук'янівському СІЗО

Насіров не просив перевести його в іншу камеру
Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров зараз перебуває в чотиримісній камері в Лук'янівському СІЗО.
Насіров перебуває у чотиримісній камері в Лук Фото:112.ua

"Це загальна, чотиримісна (камера, - ред.) не в тому приміщенні, де перебував Юрій Віталійович (Луценко, - ред)", -  заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна",

За його словами, коли Насірова доставили в камеру, там ще була одна людина.

"Ця людина не становить небезпеки", - сказав він.

Чернишов відзначив, що Насіров не звертався з проханням поліпшити умови тримання під вартою.

"Від нього ніяких заяв щодо поліпшення його тримання не надходило. Від адвокатів також не надходило", - додав він.

Заступник міністра повідомив, що в камері є туалет, однак не впевнений, чи є там душ.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

У свою чергу адвокати Романа Насірова не задоволені рішенням суду щодо обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу та подаватимуть апеляцію.

 

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07 03 2017 15:58
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