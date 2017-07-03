Насіров перебуває у чотиримісній камері в Лук'янівському СІЗО

Насіров не просив перевести його в іншу камеру

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров зараз перебуває в чотиримісній камері в Лук'янівському СІЗО.

"Це загальна, чотиримісна (камера, - ред.) не в тому приміщенні, де перебував Юрій Віталійович (Луценко, - ред)", - заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна",

За його словами, коли Насірова доставили в камеру, там ще була одна людина.

"Ця людина не становить небезпеки", - сказав він.

Чернишов відзначив, що Насіров не звертався з проханням поліпшити умови тримання під вартою.

"Від нього ніяких заяв щодо поліпшення його тримання не надходило. Від адвокатів також не надходило", - додав він.

Заступник міністра повідомив, що в камері є туалет, однак не впевнений, чи є там душ.