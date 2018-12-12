Насірова в будівлі немає, рішення суду щодо його поновлення не надходило, - речниця ДФС

У Державну фіскальну службу не надходиоло рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді глави органу.

"Романа Насірова в будівлі немає. Так само ми не отримали відповідного рішення суду щодо його поновлення на посаді. Якщо прийде — будемо вирішувати проблеми поступово", - повідомила речниця ДФС Наталія Непряхіна, інформує Громадське.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Також Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул.

Насіров сказав, що 12 грудня його можна буде побачити у кабінеті очільника ДФС на Львівській площі, 8.

"Не так багато тої зарплатні. Якщо я не помиляюсь, це 180 тисяч гривень", — додав чиновник, коментуючи рішення суду про стягнення з ДФС 183 тисяч гривень на його користь.

Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.