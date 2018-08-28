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Насірова залишили під заставою у 100 мільйонів

Відповідне рішення ухвалили судді Шевченківського суду на засіданні 28 серпня
Обвинуваченому екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову залишили запобіжний захід у 100 мільйонів гривень застави.
Насірова залишили під заставою у 100 мільйонів Роман Насіров. Фото: fdlx.com

Адвокати Насірова просили скасувати їх підзахисному зобов'язання. Проте, судді їм відмовили, повідомляє "Громадське".

Також на засіданні прокурори продовжили читати обвинувальний акт щодо Насірова. Загалом вони прочитали вже 319 сторінок із 774. Наступне засідання заплановане на 14 вересня.

16 травня Шевченківський суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу Києва повернути Насірову внутрішній паспорт громадянина України, продовжив його обов'язки і скасував арешт годинників дружини.

Також, екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що планує брати участь у виборах президента України.

 
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28 08 2018 12:58
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