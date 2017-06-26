Насірову доведеться носити браслет ще 2 місяці, – суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд залишити покладені раніше на Насірова зобов'язання у вигляді застави в 100 мільйонів гривень

Солом'янський райсуд Києва продовжив на два місці зобов'язання на Романа Насірова щодо носіння електронного браслету та застави в 100 млн гривень.

Таке рішення у понеділок ухвалив суддя Тарас Оксюта.

"Клопотання прокурорів задовільнити. Продовжити терміни покладених на Насірова Романа Михайловича зобов'язань", - зачитав суддя.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд залишити покладені раніше на Насірова зобов'язання у вигляді застави в 100 мільйонів гривень та носіння електронного браслету, інформує "Українська правда".

Натомість захист Насірова стверджував, що клопотання САП є необґрунтованим та безпідставним.

Крім того, частина засідання відбулася у закритому режимі через таємницю діагнозу Романа Насірова.

Як відомо, термін зобов'язань Насірова, раніше призначених судом, сплив близько 18.00 години 26 червня.