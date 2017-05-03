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Насірову не буде оголошуватися нова підозра, – НАБУ

Насіров підозрюється лише у вчиненні кримінального корупційного правопорушення
Національне антикорупційне бюро не готує нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.
Насірову не буде оголошуватися нова підозра, – НАБУ Фото: з вільних джерел

Про це заявила речник НАБУ Світлана Оліфіра в ефірі "Громадського".

За її словами, у НАБУ немає нової підозри, також вона не підтвердила інформацію щодо того, чи взагалі готується нова.

"З 2 березня Насіров підозрюється у вчиненні кримінального корупційного правопорушення в рамках розслідування так званої "газової справи". Іншої підозри пока немає", – сказала Оліфіра.

Крім того, речниця НАБУ не підтвердила інформацію і про те, що нова підозра могла б стосуватися "лондонських квартир" Насірова.

Нагадаємо, адвокат відстороненого голови ДФС Романа Насірова Андрій Кузьменко стверджує, що НАБУ готує нову підозру топ-чиновнику для його затримання після закінчення терміну обрання запобіжного заходу.

Під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.

Група депутатів Верховної Ради ініціює кримінальне розслідування щодо глави Солом’янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду під час розгляду справи Романа Насірова.

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05 03 2017 20:10
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