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Насірову продовжили запобіжний захід ще на два місяці

Також арешт продовжено керівнику департаменту погашення боргів ДФС Володимиру Новікову
Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для відстороненого глави ДФС Романа Насірова.
Насірову продовжили запобіжний захід ще на два місяці Фото:Facebook Мустафа Найем

Також арешт продовжено керівнику департаменту погашення боргів ДФС Володимиру Новікову строком на два місяці.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Володимир Бугіль, повідомляє "Укрінформу".

Нагадаємо, 10 листопада САП направила до суду обвинувальний акт стосовно голови ДФС України Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

17 січня 2018 року Мінфін ініціював звільнення Насірова.

Однак, за даними ЗМІ, Роман Насіров заявив, що позиватиметься за повернення на посаду.

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