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Насірову зробили операцію, яку відкладали через судове засідання, - ФОТО

Керував операцією директор медустанови – професор Олександр Ларін
Усуненому голові ГФС Роману Насірову сьогодні, 28 квітня, зробили операцію, яку днями відкладали через судове засідання.
Насірову зробили операцію, яку відкладали через судове засідання, - ФОТО printscreen

Хірургічне втручання провели в українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Керував операцією директор медустанови – професор Олександр Ларін, повідомляє "ТСН".


Фото: ТСН

Вчора захист виступав проти перенесення розгляду, пояснюючи, що у Насірова призначена операція. Суддя вимагала документ, який підтверджує, що проведення операції необхідно саме сьогодні.

Щодо операції адвокати сказали, що розголошувати відомості, які відомі їм від Насірова" вони не можуть.

Сам Насіров сказав, що буде консультуватися з лікарями, але повідомити, про яке оперативне втручання мова йде, він не може.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.

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