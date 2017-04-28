Насірову зробили операцію, яку відкладали через судове засідання, - ФОТО
Хірургічне втручання провели в українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.
Керував операцією директор медустанови – професор Олександр Ларін, повідомляє "ТСН".
Фото: ТСН
Вчора захист виступав проти перенесення розгляду, пояснюючи, що у Насірова призначена операція. Суддя вимагала документ, який підтверджує, що проведення операції необхідно саме сьогодні.
Щодо операції адвокати сказали, що розголошувати відомості, які відомі їм від Насірова" вони не можуть.
Сам Насіров сказав, що буде консультуватися з лікарями, але повідомити, про яке оперативне втручання мова йде, він не може.
Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.
Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану