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Наслідки масованого обстрілу України

Інформація на 10.00 31 жовтня
Уранці 31 жовтня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. З офіційних джерел станом на 10 ранку відомо про наступні наслідки.
Наслідки масованого обстрілу України Наслідки ракетного обстрілу по Вінниці, 14 липня 2022 року Фото: ДСНС України

Обстріл Києва та Київської області. Так, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють". Згодом він додав, що "енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві". Голова Київської ОВА Олексій Кулеба своєю чергою зазначив: "в одній із громад області – прильоти". Він нагадав, що в жодному разі не можна фотографувати місця влучання ракет та роботу ППО.

У Харкові зафіксовано два прильота. "Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", – поінформував мер міста Ігор Терехов. Очільник Харківщини Олег Синєгубов також зазначив, що приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. "Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", – повідомив він.

У Кіровоградській області ворог поцілив в один із енергетичних об’єктів у районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі, – написав Андрій Райкович, очільник обласної ОВА.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють.

У Запоріжжі росіяни атакували об‘єкт критичної інфраструктури, відключене енергопостачання. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк поінформував, що в області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів.

На Донеччині тривають обстріли по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади. Як повідомляє керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, на Волноваському напрямку – інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих. На Донецькому напрямку одна людина загинула у Курахівській громаді, два будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів – наслідки встановлюються. На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі одна людина загинула, а також одну поранено. На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного у Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань наразі невідома. Також серед ночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили дев'ять приватних будинків та сільгосппідприємство.

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31 10 2022 10:14
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