Наслідки масованого обстрілу України

Уранці 31 жовтня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. З офіційних джерел станом на 10 ранку відомо про наступні наслідки.

Обстріл Києва та Київської області. Так, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють". Згодом він додав, що "енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві". Голова Київської ОВА Олексій Кулеба своєю чергою зазначив: "в одній із громад області – прильоти". Він нагадав, що в жодному разі не можна фотографувати місця влучання ракет та роботу ППО.

У Харкові зафіксовано два прильота. "Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", – поінформував мер міста Ігор Терехов. Очільник Харківщини Олег Синєгубов також зазначив, що приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. "Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", – повідомив він.

У Кіровоградській області ворог поцілив в один із енергетичних об’єктів у районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі, – написав Андрій Райкович, очільник обласної ОВА.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють.

У Запоріжжі росіяни атакували об‘єкт критичної інфраструктури, відключене енергопостачання. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк поінформував, що в області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів.

На Донеччині тривають обстріли по всій лінії фронту від Курахівської до Лиманської громади. Як повідомляє керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, на Волноваському напрямку – інтенсивні обстріли Вугледара та Павлівки, без постраждалих. На Донецькому напрямку одна людина загинула у Курахівській громаді, два будинки пошкоджено у Первомайському Очеретинської громади. Вночі були поодинокі обстріли околиць Мар'їнської громади та Авдіївки, зранку Авдіївка зазнала двох потужних артобстрілів – наслідки встановлюються. На Горлівському напрямку росіяни стріляли по околицях Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. У Соледарі одна людина загинула, а також одну поранено. На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного у Лиманській громаді. Кількість жертв і руйнувань наразі невідома. Також серед ночі росіяни обстріляли Новотроїцьке Покровської громади, пошкодили дев'ять приватних будинків та сільгосппідприємство.