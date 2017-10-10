Настав хороший момент для переходу від військової логіки до цивільної, - Хуг щодо Донбасу

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні Олександр Хуг переконаний, що сторонам конфлікту на Донбасі необхідно переходити від військової логіки до цивільної і використовувати можливості для відведення озброєнь і розмінування території.

"Від початку поточного року і по сьогоднішній день місія підтвердила 398 випадків жертв серед цивільного населення. Це на 16% більше, ніж ми зафіксували за такий самий період до 2016 року. І, природно, 398 жертв серед цивільного населення – це занадто багато", – сказав на брифінгу 10 жовтня в Луганську, інформує "Інтерфакс-Україна".

Хуг вважає, що зараз є хороший момент для сторін, щоб закінчити конфлікт.

"Відведіть озброєння, як це було домовлено. Відведіть сили в тих місцях, де ви розташовані занадто близько один до одного. Приберіть міни і розірвані боєприпаси там, де вони ще знаходяться", – закликає він.

Перший заступник СММ ОБСЄ зазначив, що розуміє з військової точки зору, чому зброя і сили знаходяться там, де вони знаходяться. "Але зараз саме час для того, щоб військова логіка зникла, і зараз настав час для цивільної логіки, і сторони прийняли це", – підкреслив він.

Хуг зазначив, що Україна, Російська Федерація та керівники так званих "ДНР" і "ЛНР" домовилися про ті заходи, які повинні бути вжиті, і вони відомі.

"Для цивільного населення буде найкращим різдвяним подарунком, якщо вони знову зможуть перетинати лінію розмежування без страху, якщо їхні діти не будуть боятися, і вони зможуть проводити зиму в теплі", – вважає він.

Представник ОБСЄ звернув увагу, що з настанням зими, при замерзлій засніженій землі, буде практично неможливо відводити озброєння і проводити розмінування території, тому ці заходи необхідно робити вже зараз.

Нагадаємо, Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", яким на рік продовжується особливий статус ОРДЛО, опубліковано в парламентській газеті "Голос України" і набуває чинності з дня публікації.

