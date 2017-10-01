Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Наставник Лестера визнаний кращим тренером 2016 року

Клаудіо Раньєрі удостоївся звання кращого тренера 2016 року
Наставник чемпіона Англії Лестера Клаудіо Раньєрі визнаний кращим тренером 2016 року за версією FIFA.
Наставник Лестера визнаний кращим тренером 2016 року Клаудіо Раньєрі Фото:epa

Почесну нагороду італійський фахівець отримав на церемонії нагородження номінантів в Цюріху з рук аргентинця Дієго Марадони.

Про це інформує прес-служба FIFA.

У суперечці за звання кращого тренера Раньєрі випередив наставника Реала Зінедіна Зідана і Фернанду Сантуша, який керує збірною Португалії.

Зазначимо, що переможця у цій номінації визначило голосування тренерів, капітанів збірних, журналістів та вболівальників, які мали рівні частки голосів.

Нагадаємо, в минулому сезоні Раньєрі привів Лестер до першого за 132-річну історію клубу чемпіонства в Англії.

Як інформував iPress.ua, кращим футболістом 2016 року за версією ФІФА визнаний португальський форвард Реала Кріштіану Роналду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 06:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.