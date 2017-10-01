Наставник Лестера визнаний кращим тренером 2016 року
Почесну нагороду італійський фахівець отримав на церемонії нагородження номінантів в Цюріху з рук аргентинця Дієго Марадони.
Про це інформує прес-служба FIFA.
У суперечці за звання кращого тренера Раньєрі випередив наставника Реала Зінедіна Зідана і Фернанду Сантуша, який керує збірною Португалії.
Зазначимо, що переможця у цій номінації визначило голосування тренерів, капітанів збірних, журналістів та вболівальників, які мали рівні частки голосів.
Нагадаємо, в минулому сезоні Раньєрі привів Лестер до першого за 132-річну історію клубу чемпіонства в Англії.
Як інформував iPress.ua, кращим футболістом 2016 року за версією ФІФА визнаний португальський форвард Реала Кріштіану Роналду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На гонці Формули-3 сталася страшна аварія, - ВІДЕО
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф
влажность:
давление:
ветер: