Наставник Лестера визнаний кращим тренером 2016 року

Наставник чемпіона Англії Лестера Клаудіо Раньєрі визнаний кращим тренером 2016 року за версією FIFA.

Почесну нагороду італійський фахівець отримав на церемонії нагородження номінантів в Цюріху з рук аргентинця Дієго Марадони.

Про це інформує прес-служба FIFA.

У суперечці за звання кращого тренера Раньєрі випередив наставника Реала Зінедіна Зідана і Фернанду Сантуша, який керує збірною Португалії.

Зазначимо, що переможця у цій номінації визначило голосування тренерів, капітанів збірних, журналістів та вболівальників, які мали рівні частки голосів.

Нагадаємо, в минулому сезоні Раньєрі привів Лестер до першого за 132-річну історію клубу чемпіонства в Англії.

Як інформував iPress.ua, кращим футболістом 2016 року за версією ФІФА визнаний португальський форвард Реала Кріштіану Роналду.