Настоятель православного МАФу на Десятинній заробив на Porsche за 1,5 млн грн, - ВІДЕО

Настоятель так званого "Десятинного монастиря", який працює в незаконному МАФі на території Національного музею історії України, Юрій Харон є власником двох квартир та двох дорогих автомобілів.

Журналісти з'ясували, що Юрій Харон з липня 2013 року володіє п'ятирічними Porsche Cayenne та Volksvagen Multivan. Вартість таких авто - 1-1,5 млн грн кожен, йдеться в сюжеті "Намолили" Максима Опанасенка для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Походження автомобілів Харон пояснив так: "Є в мене що завгодно. Це ж моя особиста справа. Я не питаю, що у вас є. У мене є можливості, у мене є друзі, у мене є фонд. Оформлено на фонд. Люди мені допомагають. Один подарував на День народження, інший...ну я ж не купив їх за церковні гроші, за свічки. Це ж смішно! Їде собі і їде. Так радій же за це! Заздрощі - страшна річ!".

За інформацією з Держреєстру, автомобілі зареєстровані особисто на Харона, а не на його фонд.

Окрім авто у власності Юрія Харона - дві квартири в Києві. Перша, площею понад 100 квадратних метрів знаходиться на Луначарського. Друга - площею 57 квадратів - розташована в Софіївській Борщагівці. Придбав Харон її наприкінці 2016 року.

Десятинний монастир навіть на своєму сайті виклав офіційний прайс за згадування прихожан у молитвах. Так, наприклад, довічне згадування тут коштує 500 гривень. Проплату можна робити як готівкою, так і безготівковим способом. Окремо тут приймають також і пожертви.

Нагадаємо, що Міністерство культури України доручило директору Національного музею історії України Тетяні Сосновській негайно вирішити питання з малою архітектурною формою (МАФ), яка незаконно розміщена за адресою Володимирська, 2.

"Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права НМІУ, як землекористувача, порушені протиправними діями релігійної громади УПЦ", - йдеться в повідомленні Мінкульту.