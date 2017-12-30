Наступні перемовини щодо звільнення заручників відбудуться 10 січня, – Порошенко

Президент також звернувся до звільнених військових з проханням написати листа друзям у полоні

Черговий раунд перемовин щодо звільнення заручників, які перебувають у полоні бойовиків на Донбасі, відбудеться 10 січня 2018 року.

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час спілкування зі звільненими з полону бійцями Збройних Сил у Центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони України.

"Я вже доручив своїм радникам, представникам у Тристоронній контактній групі негайно організувати зустрічі і продовження переговорів. Працюємо, щоб на хвилі першого звільнення ми не забарилися з другою. Для нас справа честі їх витягнути", – сказав Порошенко.

Він звернувся до військових із проханням, якщо у полоні залишились їх друзі, написати їм листа, а також попросив рідних звільнених українців зв'язатися і підтримувати рідних тих, хто поки що залишається в полоні.

Нагадаємо, 28 грудня Порошенко віддав розпорядження негайно відновити переговори з Росією щодо повернення українських заручників на окупованій території Донбасу і в Росії.

Державний департамент США закликає провести обмін затриманими на Донбасі за формулою "всіх на всіх".