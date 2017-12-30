Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Наступні перемовини щодо звільнення заручників відбудуться 10 січня, – Порошенко

Президент також звернувся до звільнених військових з проханням написати листа друзям у полоні
Черговий раунд перемовин щодо звільнення заручників, які перебувають у полоні бойовиків на Донбасі, відбудеться 10 січня 2018 року.
Наступні перемовини щодо звільнення заручників відбудуться 10 січня, – Порошенко Фото: president.gov.ua

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час спілкування зі звільненими з полону бійцями Збройних Сил у Центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони України.

"Я вже доручив своїм радникам, представникам у Тристоронній контактній групі негайно організувати зустрічі і продовження переговорів. Працюємо, щоб на хвилі першого звільнення ми не забарилися з другою. Для нас справа честі їх витягнути", – сказав Порошенко.

Він звернувся до військових із проханням, якщо у полоні залишились їх друзі, написати їм листа, а також попросив рідних звільнених українців зв'язатися і підтримувати рідних тих, хто поки що залишається в полоні.

Нагадаємо, 28 грудня Порошенко віддав розпорядження негайно відновити переговори з Росією щодо повернення українських заручників на окупованій території Донбасу і в Росії.

Державний департамент США закликає провести обмін затриманими на Донбасі за формулою "всіх на всіх".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2017 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.