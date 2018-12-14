Наступного року держава профінансує інвестиційні проекти у регіонах на 30,8 млрд грн Це на 5,4 мільярда гривень більше, ніж у 2018 році

На фінансування та реалізацію інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку у 2019 році передбачено на 5,4 мільярда гривень більше, ніж у 2018 році — 30,8 мільярдів гривень.

Фото: ltava.poltava.ua

Уряд планує спрямувати близько 14,7 мільярда гривень на будівництво доріг, 4,8 мільярда - на соціально-економічний розвиток окремих територій. Ще 0,5 мільярда гривень - програма ЄС із підтримки секторальної політики України, повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, йдеться на сайті Кабміну. Нагадаємо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів. Додамо, за січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій підприємств в Україні зріс на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас, головним джерелом таких інвестицій залишаються власні кошти компаній.

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