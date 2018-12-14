Наступного року держава профінансує інвестиційні проекти у регіонах на 30,8 млрд грн
Уряд планує спрямувати близько 14,7 мільярда гривень на будівництво доріг, 4,8 мільярда - на соціально-економічний розвиток окремих територій. Ще 0,5 мільярда гривень - програма ЄС із підтримки секторальної політики України, повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, йдеться на сайті Кабміну.
Нагадаємо, через неефективне державне управління, корупцію та низку якість роботи судових органів український бюджет щороку недораховується близько 8,6 мільярдів доларів.
Додамо, за січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій підприємств в Україні зріс на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас, головним джерелом таких інвестицій залишаються власні кошти компаній.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."