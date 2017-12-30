Наступного року столична влада презентує проект Генплану Києва, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступного року столична влада презентує проект Генерального плану Києва.

"Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон, і що планується будувати", – сказав Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone, повідомляє сайт очільника столиці.

Він наголосив, що необхідно покласти край хаотичній забудові у столиці, а також слід запровадити практику, що одночасно з житловими будинками має будуватися соціальна інфраструктура. Зокрема йдеться про школи, дитячі садки та медичні заклади.

"Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, столична влада презентувала проект встановлення флагштока Державного прапора України ЮНЕСКО для узгодження і попередньо отримала позитивну оцінку.

КП "Київпастранс" має виплатити екс-главі Південно-Західної залізниці, раднику мер Києва Олексію Кривопішину 250 тис. грн за "ідею" міської електрички.