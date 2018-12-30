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Наступного року Україна випробує крилаті ракети і ПЗРК

"Ця зброя буде високоточною, сучасною й такою, що відповідає стандартам НАТО"
У 2019 році Україна випробує нові зразки зброї.
Наступного року Україна випробує крилаті ракети і ПЗРК Фото: rnbo.gov.ua

Розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі", повідомляє в неділю прес-служба уряду.

Також наступного року українські зброярі завершать розробку та розпочнуть державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".

"Ця зброя буде високоточною, сучасною й такою, що відповідає стандартам НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

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30 12 2018 13:55
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