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Наступного тижня до Києва відправлять баржу з кавунами

Сскільки тонн кавунів буде завантажено на судно наразі невідомо
Першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15-ти років, баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планують відправити по Дніпру з міста Гола Пристань в середині наступного тижня.
Наступного тижня до Києва відправлять баржу з кавунами Фото: УНІАН

Про це розповів Голопристанський міський голова Олександр Бабич, передає "Укрінформ". "Баржу з кавунами планують відправити від нас на Київ десь 8-го серпня", - заявив Бабич.

Проте, скільки тонн кавунів буде завантажено на це судно наразі невідомо. "З цього приводу не можу поки що нічого сказати", - зазначив мер.

Як відзначає видання, першу у 2018 році баржу з херсонським кавунами планували відправити з міста Гола Пристань до Києва ще 25-26 липня. Але згодом розпочалися дощі, і відправлення перенесли на 5 серпня. З'явитися ці кавуни, якби їх відправили 5 серпня, мали б у супермаркетах Києва після 10 серпня. Відтак, з огляду на нову чергову затримку із відправлення баржі дата надходження херсонських кавунів у столичну торговельну мережу теж переноситься на пізніший строк.

Нагадаємо, що 30 липня 2017 року вперше за останні 14 років Херсонщина відправила свої знамениті кавуни до Києва річковим транспортом по Дніпру. 

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05 08 2018 15:17
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