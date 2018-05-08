Наступного тижня до Києва відправлять баржу з кавунами
Про це розповів Голопристанський міський голова Олександр Бабич, передає "Укрінформ". "Баржу з кавунами планують відправити від нас на Київ десь 8-го серпня", - заявив Бабич.
Проте, скільки тонн кавунів буде завантажено на це судно наразі невідомо. "З цього приводу не можу поки що нічого сказати", - зазначив мер.
Як відзначає видання, першу у 2018 році баржу з херсонським кавунами планували відправити з міста Гола Пристань до Києва ще 25-26 липня. Але згодом розпочалися дощі, і відправлення перенесли на 5 серпня. З'явитися ці кавуни, якби їх відправили 5 серпня, мали б у супермаркетах Києва після 10 серпня. Відтак, з огляду на нову чергову затримку із відправлення баржі дата надходження херсонських кавунів у столичну торговельну мережу теж переноситься на пізніший строк.
Нагадаємо, що 30 липня 2017 року вперше за останні 14 років Херсонщина відправила свої знамениті кавуни до Києва річковим транспортом по Дніпру.
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