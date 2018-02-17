CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидента України Петра Порошенка допитають у середу, 21 лютого, в Оболонському суді Києва як свідка обвинувачення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наступного тижня суд допитає Порошенка у справі Януковича
На той же день заплановано допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка
Фото: president.gov.ua
Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко, який веде цю справу, пише Цензор.НЕТ.
Цього ж дня заплановано допит і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, додав Кравченко.
Нагадаємо, 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.
Суд дав згоду на допит лише 16 зі 138 свідків, про яких просили адвокати.
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17 02 2018 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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