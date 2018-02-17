Наступного тижня суд допитає Порошенка у справі Януковича На той же день заплановано допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка

Президента України Петра Порошенка допитають у середу, 21 лютого, в Оболонському суді Києва як свідка обвинувачення.

Фото: president.gov.ua

Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко, який веде цю справу, пише Цензор.НЕТ. Цього ж дня заплановано допит і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, додав Кравченко. Нагадаємо, 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Суд дав згоду на допит лише 16 зі 138 свідків, про яких просили адвокати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію