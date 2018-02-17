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Наступного тижня суд допитає Порошенка у справі Януковича

На той же день заплановано допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка
Президента України Петра Порошенка допитають у середу, 21 лютого, в Оболонському суді Києва як свідка обвинувачення.
Наступного тижня суд допитає Порошенка у справі Януковича Фото: president.gov.ua

Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко, який веде цю справу, пише Цензор.НЕТ.

Цього ж дня заплановано допит і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, додав Кравченко.

Нагадаємо, 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Суд дав згоду на допит лише 16 зі 138 свідків, про яких просили адвокати.

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17 02 2018 18:20
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