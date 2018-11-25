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Наступного тижня Синод розглядатиме надання автокефалії українській церкві, – Порошенко

За словами президента, засідання має підготувати завершення процесу надання автокефалії у вигляді Собору в Києві
Наступного тижня відбудеться засідання Синоду, яке продовжує процес надання автокефалії українській православній церкві.
Наступного тижня Синод розглядатиме надання автокефалії українській церкві, – Порошенко прес-служба Президента

Про це в неділю, 25 листопада, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Наступного тижня – чергове засідання Синоду, яке має на меті продовжити процес надання автокефалії українській Церкві і підготувати його завершення у вигляді Собору в Києві. Ми сподіваємося і молимося, бо для нашого народу самостійна Церква – це гарантія духовної свободи", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, стаття 35 Конституції України визначає, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодну, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні, згідно з Конституцією, відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

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25 11 2018 20:16
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