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Наступний крок після безвізу - заявка на вступ до ЕС та НАТО, - Наливайченко

Наливайченко закликав владу не вдаватися в ейфорію самопіару.
Громадяни України давно заслуговують гідно їздити до Європи: без віз, зборів і черг.
Наступний крок після безвізу - заявка на вступ до ЕС та НАТО, - Наливайченко Валентин Наливайченко

Заявив в ефірі телеканалу NewsOne лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"Безвіз – перший крок. Другий – угода про асоціацію з Євросоюзом. Настав час показати рішучість і  подати заявку на членство у ЕС та НАТО. Маємо чітко відповісти партнерам, що альтернативи нашій євроінтеграції не існує. Повернення до корупційних практик більше не буде", - наголосив він.

Наливайченко назвав рішення Європарламенту справедливим, але українську владу закликав не вдаватися в  ейфорію самопіару.

"Головне для української влади мати конкретний план, який існував у всіх країн, що  прагнули стати членами Євросоюзу. Отже наступний крок – план розвитку країни за європейським сценарієм. План змін у державі, запровадження антикорупційних реформ і змін законодавства", - підкреслив лідер руху "Справедливість".

Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.

Відзначимо, близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.

Варто  додати, що у Європейському Союзі рішення про скасування плати за користування мобільним зв'язком на територіях інших країн-членів набере чинності з 15 червня 2017 року.

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