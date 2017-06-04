Наступний крок після безвізу - заявка на вступ до ЕС та НАТО, - Наливайченко
Заявив в ефірі телеканалу NewsOne лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
"Безвіз – перший крок. Другий – угода про асоціацію з Євросоюзом. Настав час показати рішучість і подати заявку на членство у ЕС та НАТО. Маємо чітко відповісти партнерам, що альтернативи нашій євроінтеграції не існує. Повернення до корупційних практик більше не буде", - наголосив він.
Наливайченко назвав рішення Європарламенту справедливим, але українську владу закликав не вдаватися в ейфорію самопіару.
"Головне для української влади мати конкретний план, який існував у всіх країн, що прагнули стати членами Євросоюзу. Отже наступний крок – план розвитку країни за європейським сценарієм. План змін у державі, запровадження антикорупційних реформ і змін законодавства", - підкреслив лідер руху "Справедливість".
Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.
Відзначимо, близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
Варто додати, що у Європейському Союзі рішення про скасування плати за користування мобільним зв'язком на територіях інших країн-членів набере чинності з 15 червня 2017 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану