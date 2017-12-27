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Наступний обмін полоненим може пройти за формулою "74 на 29"

Дата другого етапу поки не уточнюється
Українська сторона може обміняти 74 полонених бойовика на 29 своїх заручників в рамках наступного обміну полоненими.
Наступний обмін полоненим може пройти за формулою "74 на 29" Фото:rian.com.ua

В рамках наступного етапу можуть бути обмінені більше ста чоловік.

"На другий етап буде переведено певну кількість осіб - сьогодні це 74 людини, які утримуються українською стороною, та 29, які перебувають на території Донецька і Луганська, які встановлені і розшукуються українською стороною", - заявив лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук  в ефірі телеканалу "НТВ" .

Коли саме може відбутися наступний обмін полоненими він не уточнив.

Зазначимо, що місяць тому на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорювалося наступний обмін полоненими на Донбасі за формулою "80 на 20".

Нагадаємо, 27 грудня бойовики "ЛНР" повернули українській стороні 16 полонених. У свою чергу, на окуповану територію вирушили 75 осіб. Більше десятка людей зі списку бойовиків на обмін відмовилися повертатися на непідконтрольну силам АТО територію.

 
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27 12 2017 15:31
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