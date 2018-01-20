Наступний обмін полоненими може відбутися у лютому, - Тука
Таку думку Тука висловив в ефірі телеканалу "NewsOne" 20 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Дуже сподіваюся, що йдеться про лютий-березень, скоріше навіть про лютий. Таке у мене відчуття і передчуття", - заявив Тука.
При цьому терміни обміну він пов'язав з виборами президента РФ, які відбудуться 18 березня і з тим, що це вигідно діючому президенту РФ Володимиру Путіну, який також балотується на цих виборах.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Додамо, що українська сторона і представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) запланували на 18 січня зустріч для обміну списками заручниками з метою їх подальшого обміну.
Як зазначила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, "звільнення має відбутися у найкоротші терміни".
Також вона повідомила, що українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Донецькій та Луганській областях".
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