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Наступний обмін полоненими може відбутися у лютому, - Тука

Терміни обміну він пов'язав з виборами президента Росії
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Георгій Тука передбачає, що черговий етап звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України відбудеться у лютому.
Наступний обмін полоненими може відбутися у лютому, - Тука Георгій Тука. Фото: wikipedia.org

Таку думку Тука висловив в ефірі телеканалу "NewsOne" 20 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Дуже сподіваюся, що йдеться про лютий-березень, скоріше навіть про лютий. Таке у мене відчуття і передчуття", - заявив Тука.

При цьому терміни обміну він пов'язав з виборами президента РФ, які відбудуться 18 березня і з тим, що це вигідно діючому президенту РФ Володимиру Путіну, який також балотується на цих виборах.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Додамо, що українська сторона і представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) запланували на 18 січня зустріч для обміну списками заручниками з метою їх подальшого обміну.

Як зазначила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, "звільнення має відбутися у найкоротші терміни". 

Також вона повідомила, що українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Донецькій та Луганській областях".

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20 01 2018 16:26
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