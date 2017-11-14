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Наступний рік повинен стати роком успіху України, - Гройсман

Прем'єр закликав Раду прийняти держбюджет-2018
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду прийняти державний бюджет на наступний рік.
Наступний рік повинен стати роком успіху України, - Гройсман Фото: Владислав Мусієнко

"Наступний рік повинен стати роком успіху України. Уряд спільно з парламентом і президентом уже напрацювали чимало важливих для держави рішень, які очікують подальшого прийняття і впровадження. Одне з них - проект Держбюджету на 2018 рік. Ми будемо фінансувати освіту, охорону здоров'я, забезпечимо продовження децентралізації, будемо будувати дороги і розвивати нашу енергонезалежність", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.

 
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14 11 2017 11:20
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