Наступний рік повинен стати роком успіху України, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду прийняти державний бюджет на наступний рік.

"Наступний рік повинен стати роком успіху України. Уряд спільно з парламентом і президентом уже напрацювали чимало важливих для держави рішень, які очікують подальшого прийняття і впровадження. Одне з них - проект Держбюджету на 2018 рік. Ми будемо фінансувати освіту, охорону здоров'я, забезпечимо продовження децентралізації, будемо будувати дороги і розвивати нашу енергонезалежність", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.