НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду прийняти державний бюджет на наступний рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наступний рік повинен стати роком успіху України, - Гройсман
Прем'єр закликав Раду прийняти держбюджет-2018
Фото: Владислав Мусієнко
"Наступний рік повинен стати роком успіху України. Уряд спільно з парламентом і президентом уже напрацювали чимало важливих для держави рішень, які очікують подальшого прийняття і впровадження. Одне з них - проект Держбюджету на 2018 рік. Ми будемо фінансувати освіту, охорону здоров'я, забезпечимо продовження децентралізації, будемо будувати дороги і розвивати нашу енергонезалежність", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%.
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