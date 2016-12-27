Наступний рік стане переломним у звільненні Донбасу, - Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що Україна у 2016 році не поступилася жодним метром своєї території, а 2017 рік стане переломним у питанні звільнення окупованих територій.

"Що дуже вважливо і на що я хотів би звернути увагу, коли ми говоримо про 2016 рік, - це перший рік, коли Україна не позбулась жодного метру своєї території. Всі спроби (бойовиків. - Ред.) просунутись уперед і прорвати нашу оборону були приречені, і більше того - ворог зазнав дуже серйозних втрат, а Збройні сили України покращили свої позиції. Тобто метр за метром ми починаємо звільняти окуповані території, і я переконаний, що 2017 рік стане переломним у цьому питанні", - заявив Турчинов, повідомляє "Укрінформ".

Раніше Олександр Турчинов заявляв, що потрібно перекрити весь вантажопотік через лінію розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2017 рік на оборону закладені видатки у розмірі 5,9% ВВП.