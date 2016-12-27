Наступний рік стане переломним у звільненні Донбасу, - Турчинов
"Що дуже вважливо і на що я хотів би звернути увагу, коли ми говоримо про 2016 рік, - це перший рік, коли Україна не позбулась жодного метру своєї території. Всі спроби (бойовиків. - Ред.) просунутись уперед і прорвати нашу оборону були приречені, і більше того - ворог зазнав дуже серйозних втрат, а Збройні сили України покращили свої позиції. Тобто метр за метром ми починаємо звільняти окуповані території, і я переконаний, що 2017 рік стане переломним у цьому питанні", - заявив Турчинов, повідомляє "Укрінформ".
Раніше Олександр Турчинов заявляв, що потрібно перекрити весь вантажопотік через лінію розмежування на Донбасі.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2017 рік на оборону закладені видатки у розмірі 5,9% ВВП.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: