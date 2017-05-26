Наступний транш надійде у разі підтримки Радою чотирьох реформ, - МВФ

МВФ спільно з іншими міжнародними партнерами будуть у найближчі тижні тісно співпрацювати з українською владою для того, щоб забезпечити прогрес у реалізації відповідних реформ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила роботу в Україні і очікує підтримки Верховною Радою пенсійної, земельної, приватизаційної та антикорупційної реформ для надання Україні 5-го траншу в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

У період з 16 по 26 травня місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом провела плідні дискусії з представниками української влади з питань пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль, і необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів та їх парламентської підтримки, - повідомляє "Інтерфакс-Україна.

"У той час як був досягнутий істотний прогрес у загальному розумінні визначальних компонентів цих заходів, подальша технічна робота необхідна у деяких сферах з тим, щоб тексти відповідних законопроектів відображав це розуміння і в цілому відповідав цілі реформи. Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду (програми розширеного фінансування EFF, – ред.)", – наголошується в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що представники місії спільно з іншими міжнародними партнерами будуть в найближчі тижні тісно співпрацювати з українською владою для того, щоб забезпечити прогрес у реалізації відповідних реформ.

Нагадаємо, 16 травня місія міжнародного валютного фонду прибула в Україну і почала роботу.