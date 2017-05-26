Наступний транш надійде у разі підтримки Радою чотирьох реформ, - МВФ
У період з 16 по 26 травня місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом провела плідні дискусії з представниками української влади з питань пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль, і необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів та їх парламентської підтримки, - повідомляє "Інтерфакс-Україна.
"У той час як був досягнутий істотний прогрес у загальному розумінні визначальних компонентів цих заходів, подальша технічна робота необхідна у деяких сферах з тим, щоб тексти відповідних законопроектів відображав це розуміння і в цілому відповідав цілі реформи. Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду (програми розширеного фінансування EFF, – ред.)", – наголошується в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що представники місії спільно з іншими міжнародними партнерами будуть в найближчі тижні тісно співпрацювати з українською владою для того, щоб забезпечити прогрес у реалізації відповідних реформ.
Нагадаємо, 16 травня місія міжнародного валютного фонду прибула в Україну і почала роботу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат