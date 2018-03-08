Насильство в притулку на Волині: відкрито провадження за статтею про розбещення неповнолітніх
"Сьогодні слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 ("Розбещення неповнолітніх") Кримінального кодексу України. Інформація надійшла в поліцію за результатами перевірки дитячого притулку Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Зараз проведено позаплановий медогляд і судово-медичний огляд дітей", – йдеться у повідомленні прес-служби МВС України.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що під час перевірки в дитячому притулку м. Рожище у десяти дітей виявили сліди побоїв і крові на одязі, а ще троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Прокуратура вже порушила кримінальну справу і почала слідчі дії. Керівник притулку вже відсторонений від посади.
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