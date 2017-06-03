Насіров запросив Ситника і Холодницького: хоче зробити заяву

Адвокат Романа Насирова Олександр Лисак заявив, що його підзахисний, що знаходиться в Солом'янському районному суді Києва, готує офіційну заяву.

"Тільки що поспілкувалися з нашим клієнтом, тільки що через детективів НАБУ і прокурорв САП Роман Насіров зробив офіційне запрошення, щоб приїхали [глава НАБУ] Артем Ситник і [антикорупційний прокурор] Назар Холодницький для того, щоб зробити офіційну заяву з приводу тих подій, які сьогодні відбуваються", - сказав адвокат журналістам, які зібралися біля будівлі суду, інформує LB.ua.

Нагадаємо, що адвокати і дружина глави ДФС Романа Насірова прийшли за ним до суду, щоб забрати після закінчення терміну затримання.

Під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.