Насіров запросив Ситника і Холодницького: хоче зробити заяву
"Тільки що поспілкувалися з нашим клієнтом, тільки що через детективів НАБУ і прокурорв САП Роман Насіров зробив офіційне запрошення, щоб приїхали [глава НАБУ] Артем Ситник і [антикорупційний прокурор] Назар Холодницький для того, щоб зробити офіційну заяву з приводу тих подій, які сьогодні відбуваються", - сказав адвокат журналістам, які зібралися біля будівлі суду, інформує LB.ua.
Нагадаємо, що адвокати і дружина глави ДФС Романа Насірова прийшли за ним до суду, щоб забрати після закінчення терміну затримання.
Під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.
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