Наталію Веселову виключили із "Самопомочі" за голосування про продовження особливого статусу
"Підставою для виключення було вчинення дій, які ганблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію, заперечення в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції", - повідомляє прес-служба "Самопомочі".
У фракції додали, що голосування за продовження дії закону про особливий статус Донбасу стало "останньою краплею" цьому питанні.
"Наталі Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але це рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат", - йдеться в повідомленні партії.
Сама Веселова пояснила у Facebook, що якби Рада не ухвалила цей закон, Росія змогла б зняти з себе санкції. Окрім того, Україну звинуватили б у порушенні Мінських домовленостей.
Також депутат каже, що закон допоможе "не відрізати Донбас, а повернути та реінтегрувати його".
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.
Верховна Рада продовжила на рік особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - але тільки за умови виведення Росією військ і техніки з окремих районів Донецької та Луганської областей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків