Наталію Веселову виключили із "Самопомочі" за голосування про продовження особливого статусу

У фракції додали, що голосування за продовження дії закону про особливий статус Донбасу стало "останньою краплею" цьому питанні

Фракція "Самопоміч" прийняла рішення про виключення народного депутата Наталії Веселової зі свого складу.

"Підставою для виключення було вчинення дій, які ганблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію, заперечення в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції", - повідомляє прес-служба "Самопомочі".

У фракції додали, що голосування за продовження дії закону про особливий статус Донбасу стало "останньою краплею" цьому питанні.

"Наталі Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але це рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат", - йдеться в повідомленні партії.

Сама Веселова пояснила у Facebook, що якби Рада не ухвалила цей закон, Росія змогла б зняти з себе санкції. Окрім того, Україну звинуватили б у порушенні Мінських домовленостей.

Також депутат каже, що закон допоможе "не відрізати Донбас, а повернути та реінтегрувати його".

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.