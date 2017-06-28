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НАТО допомагатиме Україні захищатися від кібератак, - Столтенберг

Генсек заявив про активізацію зусиль в сфері кібероборони
НАТО допомагатиме Україні захиститися від кібератак, подібних до тих, що сталися у вівторок, 27 червня.
НАТО допомагатиме Україні захищатися від кібератак, - Столтенберг Йєнс Столтенберг. Фото: novasmile.ru

Про це заявив генеральній секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, інформує "Українська правда".

"Ми бачили нові глобальні кібератаки в травні і в останні дні, це лише підтверджує необхідність активізації зусиль в сфері кібероборони, включаючи активізацію роботи з країнами-партнерами", - сказав Столтенберг.

"НАТО допомагає Україні, з цієї метою був створений трастовий фонд із кібербезпеки. Атака, яку ми бачили, значно підвищую важливість підтримки України. Ми продовжимо це робити і це важлива частина нашого співробітництва", - додав генсек.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня - зупинена.

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28 06 2017 13:55
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