НАТО допоможе Україні створити багаторівневу систему ППО – Столтенберг

НАТО продовжить надавати допомогу у створенні багаторівневої системи протиповітряної оборони України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Нам потрібно багато різних систем для захисту від крилатих, балістичних ракет і дронів. Нам потрібна багаторівнева оборона України. Це саме те, що союзники надають у різні способи", – повідомив він.

Столтенберг додав, що Україна вже отримала від Іспанії зенітні ракетні комплекси NASAMS та зенітні комплекси HAWK.

"Кілька тижнів тому росія почала здійснювати невибіркові атаки на українські міста. І я вітаю, що все більше членів Альянсу та партнерів надають Україні передові системи протиповітряної оборони", – наголосив генсек НАТО.

Водночас представник пресслужби федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер відхилив пропозицію закрити небо над Україною.

Він пояснив, що це створить загрозу прямої конфронтації між росією та НАТО.

"Разом з усіма нашими союзниками ми домовилися, що хочемо уникнути подальшої ескалації війни в Україні", – зазначив Вольфганг Бюхнер.

Втім, за його словами, Берлін запропонує підтримку польській протиповітряній обороні.

Раніше повідомлялось, що NASAMS почали охороняти небо України, їх посилять ЗРК Avenger.