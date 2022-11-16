НАТО допоможе Україні створити багаторівневу систему ППО – Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Нам потрібно багато різних систем для захисту від крилатих, балістичних ракет і дронів. Нам потрібна багаторівнева оборона України. Це саме те, що союзники надають у різні способи", – повідомив він.
Столтенберг додав, що Україна вже отримала від Іспанії зенітні ракетні комплекси NASAMS та зенітні комплекси HAWK.
"Кілька тижнів тому росія почала здійснювати невибіркові атаки на українські міста. І я вітаю, що все більше членів Альянсу та партнерів надають Україні передові системи протиповітряної оборони", – наголосив генсек НАТО.
Водночас представник пресслужби федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер відхилив пропозицію закрити небо над Україною.
Він пояснив, що це створить загрозу прямої конфронтації між росією та НАТО.
"Разом з усіма нашими союзниками ми домовилися, що хочемо уникнути подальшої ескалації війни в Україні", – зазначив Вольфганг Бюхнер.
Втім, за його словами, Берлін запропонує підтримку польській протиповітряній обороні.
Раніше повідомлялось, що NASAMS почали охороняти небо України, їх посилять ЗРК Avenger.
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