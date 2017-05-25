НАТО допоможе Україні виготовляти ракетний комплекс "Джавеліни", - дипломат

Крім того, Україна отримує допомогу НАТО в переході ОПК на стандарти НАТО

Україна не говорить з НАТО про отримання "Джавелінів", мова йде про спільну роботу для того, щоб виробляти їх в Україні.

Про це йдеться у статті в.о глави місії України при НАТО Єгора Божка на "Європейській правді".

За його словами, в Україні часто лунає думка, що, мовляв, "справжня допомога – це надані нам "Джавеліни".

"Та я щиро переконаний: краще навчити нас ловити рибу і дати вудку, аніж постійно давати нам рибу. Тому ми з НАТО не говоримо про отримання "Джавелінів", а спільно робимо все можливе для того, щоби виробляти "Джавеліни" в Україні", - заявив Божок.

При цьому він зазначив, що українська оборонна промисловість здатна робити геніальні речі. Крім того, Україна отримує допомогу НАТО в переході ОПК на стандарти НАТО.

Як приклад співпраці дипломат назвав будівництво морського патрульного літака для потреб ЗСУ, дизайн і оснащення якого буде розроблятися спільно з НАТО. Ще одним прикладом є організація "Укроборонпромом" за участі НАТО академії, де представників оборонних підприємств України навчатимуть методам роботи за стандартами НАТО.

"Є й інші приклади такої співпраці; деякі з них чутливі, які не можна розголошувати. Але зміст спільної роботи у сфері реформування ОПК є практичним і серйозним", - зазначив Божок.

Нагадаємо, вчора генерал-полковник Британської армії, екс-командир Об'єднаного корпусу швидкого реагування НАТО Тімоті Еванс розповів, що на Заході побоюються, що надання летального озброєння Україні призвело б до різкого загострення ситуації на фронті.