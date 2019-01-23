НАТО і Грузія стурбовані зміцненням військових позицій Росії на Чорному морі, - Столтенберг
Про це він повідомив на прес-конференції з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми підсилюємо нашу співпрацю на морі, включаючи навчання берегової охорони Грузії, більше взаємодії між військово-морськими силами НАТО і Грузії, а також між об'єднаним центром морських операцій Грузії і морським командуванням НАТО", - зазначив Столтенберг.
Він також укотре заявив про підтримку з боку НАТО територіальної цілісності Грузії і закликав РФ відкликати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії і вивести звідти своїх військових.
Столтенберг також розповів, що на зустрічі з Зурабішвілі сторони домовилися продовжувати працювати над вступом Грузії в НАТО. Генсек назвав Тбілісі "унікальним партнером Альянсу" і нагадав, що Грузія в березні 2019 року прийматиме в себе спільні з НАТО військові навчання.
"Ми також вітаємо успіхи, яких ви домоглися з проведенням реформ, включаючи більш ефективні інститути в сфері оборони та безпеки і модернізацію збройних сил. Я закликаю вас продовжувати йти цим шляхом і вітаю вашу прихильність завданню відповідати орієнтиру НАТО - витрачати 2% ВВП на оборону", - додав Столтенберг.
Зурабішвілі, своєю чергою, зазначила, що "інтеграція в євроатлантичні структури є головним зовнішньополітичним пріоритетом Грузії".
"Грузія є не тільки надійним партнером НАТО, але і дієвим. Ми іноді робимо більше, ніж країни-члени альянсу, наприклад, щодо вимоги витрачати 2% ВВП на оборонну сферу і 20% військового бюджету на закупівлю і модернізацію озброєння", - сказала президент.
За її словами, "в Грузії чекають на прийняття рішення про її вступ до НАТО".
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